Ondas de calor elevam o uso de eletrodomésticos e provocam aumento na conta de energia: saiba como economizar

(Lucas Paiva, Engenheiro Elétrico e COO da Lead Energy I Foto: Divulgação)

Especialista do setor de energia oferece dicas de como otimizar o consumo e evitar gastos excessivos com as altas temperaturas que atingem diversas regiões do país

O aumento das temperaturas motivado pelas ondas de calor tem atingido diversas regiões do país. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são aqueles com registro de maior temperatura para os próximos dias, mas, de qualquer forma, as ondas de calor poderão ser sentidas em todo o Brasil. Com o clima quente, o consumo de energia elétrica tende a ser elevado por conta da intensificação do uso de alguns eletrodomésticos, dentre eles o ar condicionado, os ventiladores e até as geladeiras. É neste momento que dicas para evitar gastos exacerbados na conta de energia passam a ser essenciais.

Lucas Paiva é Engenheiro Elétrico e COO da Lead Energy, empresa de diagnóstico e soluções energéticas. O especialista lembra que não só o ar condicionado, mas as geladeiras também podem impulsionar o aumento do consumo: “Em dias muito quentes, não apenas o ar condicionado pode ser responsável pela alta nas contas. As geladeiras, por serem máquinas térmicas, compensam a temperatura do ambiente externo gastando mais energia para tirar o calor do compartimento interno e colocá-lo para fora”. Lucas ainda menciona que a escolha por geladeiras mais modernas pode evitar a acentuação dos gastos. “Modelos mais recentes costumam ter uma diferença no valor, mas a economia que será gerada, sem dúvidas, compensa este gasto”.

Sobre o uso do ar condicionado, Lucas relembra que, mesmo que o aparelho seja apropriado para refrescar o ambiente, é preciso manter alguns padrões de uso, necessários para provocar economia da conta de energia e também para a saúde dos consumidores. “É possível impedir o aumento dos gastos com o ar condicionado. Para isso, é preciso sempre manter o ambiente fechado, alterar a capacidade do aparelho de acordo com o tamanho do cômodo e priorizar versões que contenham funções de otimização do uso como inverter e controle automático da temperatura. Além disso, é importante lembrar que as organizações de saúde indicam que a temperatura do aparelho esteja próxima aos 23 graus. Isso ajudará na economia da conta e evitará problemas de bem estar”.

Por fim, o especialista também oferece dicas sobre a iluminação do imóvel, que pode ser um fator decisivo na definição dos gastos com contas de energia após os dias com temperaturas mais elevadas: “Aconselho verificar o consumo das lâmpadas e, dependendo do caso, optar por modelos mais recentes, que sejam mais eficientes neste aspecto. Sei que é previsível dizer que aproveitar a luz natural é um fator positivo na busca por economia. Mesmo assim, algumas pessoas dispensam essa dica que considero essencial. É importante manter as lâmpadas apagadas durante o dia e passar essa sugestão para o restante dos moradores da casa”