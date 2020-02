JH – “Onde tem amor, tem flor”: Cooperativa Veiling realiza a Campanha Valentine’s Day 2020

“Onde tem Amor, tem flor”, este é o tema da nova campanha da Cooperativa Veiling para o Valentine’s day – o dia do amorInspirado no Dia de São Valentim, o Valentine’s Day, que é comemorado em 14 de Fevereiro na maior parte do mundo, é o dia da celebração do amor.

No Brasil, a comemoração traz como prerrogativa não só potencializar a data dentro de nossa cultura, mas também exteriorizar e valorizar as pessoas que marcam nossa vida, demonstrando através do gesto de se dar flores, o amor que não pode ser medido com palavras.

“Onde tem amor, tem flor”, é o tema proposto pela campanha desenvolvida pela Cooperativa Veiling Holambra em parceria com a agência Arpejo para este ano.

Segundo Thamara D’Angieri, gerente de Marketing e Comunicação da CVH, a vida moderna e a tecnologia transformaram nossos hábitos diários e a maneira como nos relacionamos com as pessoas, porém, presentear as pessoas com flores continua sendo atual.

É algo insubstituível, e que não mudou, mesmo com tantos avanços tecnológicos.

“O mote desta campanha vem justamente reforçar essa ideia. O gesto de dar flores para alguém que temos estima, continua atual e muito significativo, pois ainda não há nada que possa substituir os sentimentos.

Você pode até usar a tecnologia para adquirir as flores, mas nada substitui o que elas representam para as pessoas importantes em nossas vidas”, explica Thamara.

A gerente esclarece ainda que em alguns países a data representa o Dia do Amor incondicional, ou seja, a expressão do amor em todas as suas formas.

“Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa”, explica “o Valentine’s Day representa mais que o amor dentro de um relacionamento amoroso, ele é também símbolo do amor fraternal, do amor entre amigos, irmãos, pai, mãe, enfim, todas as formas de amor.

E o ato de presentear essas pessoas com flores é muito significativo. Tem tudo a ver com nossa cultura e se adequa muito bem à nossa proposta”, comenta.

A agência Arpejo, novamente à frente da campanha este ano, conquistou o prêmio na categoria vídeo para internet em 2019 pela APP – Associação dos Profissionais de Propaganda, com a campanha do ano passado “Se existisse uma última flor, para quem você daria?”.

A campanha deste ano, “Onde tem amor, tem flor”, teve início no dia 01 de fevereiro com comercial de 15 segundos nas praças de Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas, Sul de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, vídeos e peças publicitárias veiculadas através das redes sociais, canal do YouTube e também divulgação por meio de banners nos pontos de venda.

Apesar de ter sido criado para promover o Valentine’s Day, os vídeos ficarão à disposição do público por tempo indeterminado, podendo ser acessados e compartilhados através dos canais do Veiling no YouTube (veilingholambra) e na galeria de vídeos do Facebook e do Instagram.

Acesse o Link para os vídeos da Campanha: