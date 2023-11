ONG de Paulínia recebe doação de livros para projeto social que constrói bibliotecas infantis

Funcionários da empresa CSU Digital arrecadaram cerca de 370 livros em uma campanha interna realizada para apoiar o Cantinho da Leitura, projeto social desenvolvido pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Funcionários das unidades de Barueri e São Paulo da empresa CSU Digital uniram forças durante o mês de outubro para alcançar um objetivo nobre: arrecadar livros para doá-los para o Cantinho da Leitura, projeto social realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, entidade assistencial com sede em Paulínia, no interior de São Paulo. Criado em 2022, o Cantinho da Leitura tem como objetivo reformular espaços para transformá-los em bibliotecas atrativas para o público infantil, oferecendo às crianças um local agradável, lúdico e bem estruturado. Nos últimos dois anos, o projeto já foi realizado nas cidades de Sumaré (SP), Contagem (MG), Feira de Santana (BA) e Mogi Mirim (SP). Ao todo, cerca de 370 livros foram arrecadados pela CSU e serão entregues à Fábrica ainda durante o mês de novembro. “Em setembro, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto social Cantinho da Leitura e nos encantamos com a iniciativa. Então, começamos a pensar como poderíamos apoiá-lo. Como em outubro tínhamos o Dia Nacional da Leitura decidimos fazer uma campanha interna de doação de livros entre os funcionários de Barueri e da Faria Lima, em São Paulo”, afirma Cecília Araújo Dias, assistente de Clima e Cultura, divisão do departamento de Recursos Humanos da CSU. De acordo com a profissional, o incentivo à leitura faz parte da cultura da empresa. “Temos dentro da CSU uma divisão chamada Instituto CSU, onde oferecemos cursos gratuitos para funcionários e comunidade local. Aqui, no espaço do Instituto, criamos uma biblioteca, com livros que ficam disponíveis para todos os nossos colaboradores. Eles podem pegar, levar para casa e depois trocar por outros. Acreditamos que a leitura é essencial para educação, desenvolvimento de habilidades e para o impulsionamento do potencial cognitivo. Por isso, para nós, é uma grande alegria apoiar projetos como o Cantinho da Leitura”, ressalta Cecília. Bruno Wellington, presidente da Fábrica, ressalta que a parceria com a iniciativa privada é essencial para que as ações sociais alcancem cada vez mais pessoas. “Os nossos projetos são realizados com recursos próprios ou via leis de incentivo à cultura, ao esporte e à saúde. Por isso, é importante que as empresas saibam que, além dos patrocínios que podem ser abatidos dos impostos, também é possível ajudar de outras formas, à exemplo da campanha realizada pela CSU. Aproveitamos para agradecer a iniciativa e esperamos que ela inspire outras pessoas e empresas a fazerem parte dessa corrente do bem”, afirma. Bruno explica ainda que a Associação pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas, de diferentes formas. “Poucos sabem, por exemplo, que mesmo as pessoas físicas podem fazer doações e abater do Imposto de Renda. Empresas podem realizar campanhas e destinar os donativos para a entidade ou fazer investimentos em dinheiro. Temos muitos voltados à promoção da saúde e à democratização do acesso à cultura e ao esporte. Estamos totalmente abertos para novas parcerias que possam fortalecer nossas ações sociais pelo país”, diz. Para saber como doar ou estabelecer parcerias com a entidade, basta entrar em contato pelo e-mail contato@fabrica.ong.br. Sobre a Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país. Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br. Sobre a CSU A CSU Digital é uma empresa brasileira de tecnologia, líder em soluções digitais para meios de pagamento, banking as a service, programas de fidelização e incentivo, além de digital experience. Criada em 1992 através do nome CardSystem Ltda., a Companhia foi a primeira processadora independente de meios eletrônicos de pagamentos do Brasil, a primeira empresa a trabalhar com as três principais bandeiras internacionais simultaneamente (Visa, Mastercard e American Express) no país e a primeira companhia a processar pagamentos em uma carteira digital na América do Sul, efetivamente mudando o rumo da história do ecossistema de serviços financeiros digitais ao permitir que inúmeros bancos e empresas de setores diversos entrassem efetivamente no mercado de crédito através do uso de cartão. Ao longo do tempo se reinventou, agregando soluções e competências fundamentais para lhe colocar em posição de destaque nos mercados onde atua. As soluções desenvolvidas permitem que empresas ofereçam aos seus consumidores finais uma experiência completa, sem interrupções, integrada às suas jornadas de compra, contratação, pagamento, premiação e atendimento, independente de seu setor de atuação.