Ônibus de Transporte Rural Bate em Árvore e Deixa Feridos em Santo Antônio de Posse

Foto: Wesley Justino/EPTV

Na manhã desta quinta-feira (19), um ônibus de transporte rural colidiu contra uma árvore em Santo Antônio de Posse, deixando cinco pessoas feridas. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal próxima à área rural do município, e as causas estão sendo investigadas pelas autoridades.

As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna. De acordo com informações preliminares, três pessoas apresentaram ferimentos leves e foram liberadas após atendimento médico. As outras duas permanecem em observação, mas não correm risco de vida.