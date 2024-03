Operação da GM no Centro aborda 273 pessoas, recolhe 8 motos e apreende drogas

Trabalho contou com o apoio da Emdec e da Setec

A Guarda Municipal deflagrou a Operação Centro Mais Seguro na tarde desta sexta-feira, dia 1º de março. A medida teve como objetivo coibir ações criminosas e levar sensação de segurança para a população. O trabalho contou com o apoio da Emdec e da Setec.

Foram abordadas 273 pessoas, 97 motos e 52 carros. Três pessoas foram conduzidas ao 1º Distrito Policial, sendo uma por suspeita de tráfico de entorpecentes, uma por desacato e um homem que era procurado da Justiça.

A GM apreendeu R$322,40 em notas e moedas, possivelmente proveniente do tráfico, além de cinco pinos de substância similar ao crack e uma porção de maconha. A Setec e a GM recolheram, também, 146 garrafas de bebida alcoólica destilada na região do camelódromo. Isso porque, de acordo com a legislação, é proibida a comercialização deste tipo de bebida próximo ao terminal de ônibus. Cinco motos foram recolhidas ao pátio da Emdec por escapamento barulhento e três por tentativa de transpor bloqueio.

A ação consistiu em uma intensificação de patrulhamento no entorno do Terminal Central. “A Guarda Municipal está permanentemente no Centro e a operação de hoje é uma ampliação do patrulhamento, com um direcionamento de um efetivo maior para onde há uma incidência de, principalmente tráfico de drogas”, disse o subcomandante da GM, Edilson da Silva. “A operação foi realizada em um horário de fluxo intenso de pessoas e beneficia quem utiliza os ônibus, aquelas que saem das escolas e também estão retornando para casa”, completou o subcomandante.

Ação simultânea

Durante a operação, as equipes da GM percorreram simultaneamente, pontos distintos no entorno do terminal, como Ceasinha, área da linha férrea, Praça Felipe Selhi e Rua Álvares Machado. Além disso, com o apoio da Emdec, foi desencadeada uma blitz de estreitamento de via na Rua Prefeito José Nicolau Ludgero Maselli com o objetivo orientar motoristas e motociclistas e fiscalizar motos e veículos.

A operação contou com o reforço no efetivo de 126 alunos que estão em formação na Academia da GMC, que atuaram na abordagem de pessoas e na blitz de estreitamento de via. Para os guardas em formação, a atividade de hoje é um aprendizado – como um estágio – com o objetivo de colocar em prática o que estão aprendendo na Academia. Eles atuaram em equipes, sempre com a supervisão e orientação de um guarda municipal.