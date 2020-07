Operação de fiscalização fecha peixaria no centro de Jaguariúna

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Jaguariúna, em conjunto com o Departamento de Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, lacrou nesta quarta-feira (1/07) uma peixaria que ficava no centro da cidade.

A operação foi realizada depois de uma denúncia. O estabelecimento tinha pouco tempo de atividade (cerca de um mês).

Foram encontrados produtos impróprios para o consumo.

Segundo a Fiscalização, o estabelecimento não poderá mais funcionar até atender todos os requisitos da Vigilância Sanitária.

Foto: Ivair Oliveira