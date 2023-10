Operação Família Segura – Corpo de Bombeiros de São Paulo promove segurança nas estradas e em casa

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está realizando a “Operação Família Segura”, uma iniciativa voltada para garantir a segurança dos cidadãos paulistas que pretendem viajar e também daqueles que permanecerão em suas residências. Esta operação se estenderá até dia 15 de outubro, envolvendo a prevenção de acidentes e incidentes em viagens e em ambientes domésticos.

Uma temporada de férias e feriados é tradicionalmente marcada por um aumento no fluxo de veículos nas estradas e, consequentemente, um maior risco de acidentes. Para garantir a segurança dos motoristas e de suas famílias, a “Operação Família Segura” oferece uma série de orientações e dicas para quem pretende viajar, bem como medidas preventivas para quem permanecerá em casa.

Orientações para quem vai viajar:

Planejamento de Viagem: Antes de sair de casa, é essencial planejar a viagem com antecedência. Isso inclui definir pontos de parada para descanso, abastecimento de combustível e refeições. Planejar o itinerário e evitar longas jornadas sem descanso é fundamental para uma viagem tranquila.

Manutenção Preventiva dos Veículos: Certificar-se de que o veículo está em boas condições é fundamental para evitar problemas mecânicos durante a viagem. Verifique óleo, pneus, freios e iluminação do veículo é imprescindível.

Cautela no Deslocamento: Respeitar os limites de velocidade, as regras de trânsito e a sinalização nas estradas é vital para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo. Evitar distrações ao volante, como o uso de celulares, também é importante.

Orientações para quem vai ficar em casa:

Supervisão de Crianças em Piscinas: Em casa, é fundamental que haja supervisão constante das crianças, especialmente em áreas próximas a piscinas. Acidentes podem acontecer rapidamente, e a atenção dos adultos é crucial para evitar afogamentos.

Prevenção de Quedas: Quedas são uma das principais causas de acidentes domésticos. Recomenda-se a organização dos ambientes para evitar obstáculos no chão, a utilização de tapetes superiores e a instalação de corrimãos em escadas.

Em Caso de Emergência, Disque 193:

Em situações de emergência, é fundamental que os cidadãos tenham consciência do número de emergência, é o 193. Esse número deve ser acionado em casos de incêndios, acidentes de trânsito, afogamentos, e outras situações de risco.

A “Operação Família Segura” tem como objetivo principal evitar acidentes e promover a segurança tanto nas estradas quanto em casa. A colaboração de todos os cidadãos é fundamental para garantir a integridade e o bem-estar das suas famílias.