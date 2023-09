Operação Impacto Resulta na Prisão de Indivíduo na Cidade de Mogi Mirim

Da Redação

Ação da Força Tática da Polícia Militar Leva à Detenção de Suspeito Procurado pela Justiça

Em mais uma ação eficiente da Força Tática da Polícia Militar, um indivíduo procurado pela Justiça foi capturado durante uma operação de patrulhamento tático na cidade de Mogi Mirim, São Paulo, no último dia 26 de setembro.

A equipe da Força Tática, em cumprimento à Operação Impacto, realizou patrulhamento na Rua Cornélio Pires, quando explorou um veículo Honda Civic cujo condutor apresentou comportamento suspeito ao notar a presença policial. A prontidão da equipe levou à abordagem imediata do veículo.

Ao abordar o veículo, os policiais identificaram o condutor como WWPS, de 26 anos de idade. A passageira, identificada como GS, não apresentou irregularidades após consulta aos sistemas de segurança. No entanto, ao realizar uma investigação através do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram que a WWPS estava sendo procurado pela Justiça. Além disso, havia um mandado de prisão temporária em seu nome pelo crime descrito no Artigo 157, parágrafo 2° do Código Penal.

Diante da situação, os direitos constitucionais da WWPS foram lidos, e ele foi imediatamente encaminhado e apresentado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Na delegacia, as autoridades policiais ratificaram a prisão do indivíduo, dando início ao processo legal.

Após as medidas administrativas permitidas, o indicado foi recolhido à cela provisória, onde ocorrerem à disposição da Justiça. O veículo Honda Civic foi entregue à sogra do indiciado.

Essa ação da Força Tática demonstra o compromisso da Polícia Militar em manter a segurança e cumprir a lei, garantindo que os indivíduos procurados pela Justiça sejam devidamente capturados e encaminhados ao sistema legal para responderem por seus atos. A Operação Impacto continua sendo uma ferramenta eficaz no combate ao crime na região de Mogi Mirim e arredores.