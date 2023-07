Operação Inverno 2023 chega a 11ª semana com mais de 6 mil abordagens

Desde o dia 1º de maio, quando a operação começou, até o dia 16 de julho, foram distribuídos 9.329 cobertores para pessoas em situação de rua

A Operação Inverno 2023 da Prefeitura de Campinas, realizada entre os meses de maio a setembro, chegou a 11ª semana. Neste período, foram realizadas 6.245 abordagens e distribuídos mais de 9,3 mil cobertores. Sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a ação visa acolher as pessoas em situação de rua durante os meses mais frios do ano.

Entre os dias 10 a 16 de julho, a operação registrou 690 abordagens, sendo 29 com idosos, 88 com mulheres, 552 com homens e oito com pessoas do grupo LGBTQIAPN+. Apenas nessa semana, foram distribuídos 1.193 mil cobertores para a população em situação de vulnerabilidade. Além disso, 40 pessoas foram encaminhadas para o albergue da cidade.

O Serviço SOS Rua, que integra a Operação Inverno, opera ininterruptamente das 8h até meia-noite nos dias úteis e das 18h à meia-noite nos finais de semana e feriados. Durante o horário comercial, a equipe pode ser contatada pelo número (19) 3253-4512. No período noturno, das 18h às 21h, o contato pode ser feito via WhatsApp pelo número (19) 9-9984-6496.

A Operação Inverno 2023 continuará até o dia 30 de setembro.

Crédito Foto: Eduardo Lopes