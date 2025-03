Saúde vai promover vacinação contra o vírus HPV e a febre amarela no Buriti Shopping

No dia 5 de abril a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma imunização contra o vírus HPV (Papilomavírus Humano) e contra a febre amarela. A ação será realizada das 13h às 17, no Buriti Shopping, no Imóvel Pedregulhal. A vacina do HPV estará disponível para o público de 9 a 19 anos. Já a imunização contra a febre amarela será para todos os cidadãos que ainda não tomaram nenhuma dose contra a doença.

Com esta ação, a Secretaria de Saúde pretende intensificar a vacinação no município. “É uma oportunidade para atualizar a situação vacinal e também de buscar por pessoas não vacinadas”, falou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Mayara Araújo.

HPV

Ela explicou que, agora, o esquema da vacina contra o HPV será composto por apenas uma dose, sendo ela indicada para meninas e meninos na faixa etária de 9 a 19 anos. “Nesse dia, iremos promover a prevenção de condições decorrentes da infecção por HPV como, por exemplo, de câncer de colo do útero, vulva, pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais nos adolescentes. Por isso, convocamos os pais para levarem seus filhos, porque é uma oportunidade para quem não tem tempo durante a semana”, destacou.



Febre amarela

A vacina é a principal ferramenta de prevenção contra a febre amarela. Em Mogi Guaçu, no dia 5 de abril, a imunização contra a doença será ofertada para toda população. É importante ressaltar que, no Brasil, o esquema vacinal é de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).