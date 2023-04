Operação Páscoa deve movimentar mais de 315 mil veículos na região

A Renovias e a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) já estão mobilizadas para a Operação Páscoa no sistema que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais. A Concessionária estima que mais de 315 mil veículos realizem o deslocamento pela malha viária durante todo o período do feriado prolongado. A partir da zero hora de sexta-feira (7) até a meia-noite de domingo (9), as equipes estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência.

Os horários de maior movimentação estão previstos para sexta-feira (7), das 9h às 14h; e no domingo (9), das 15h às 19h. A orientação da Concessionária é que as pessoas se programem para evitar o deslocamento nos períodos de maior movimentação e façam a revisão dos veículos antes de pegar a estrada.

Em caso de chuva, a atenção deve ser redobrada. “O motorista deve permanecer atento durante todo o trajeto e é indispensável manter distância segura do veículo à frente, evitando colisões traseiras. Em caso de chuvas fortes, é indicado buscar abrigo em um local seguro, como postos de serviço, nossas bases de operação ou da Polícia Militar Rodoviária. Nunca parar no acostamento da rodovia”, comenta o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno.

A concessionária conta com veículos de inspeção de tráfego e de apreensão de animais, viaturas operacionais de intervenção rápida, ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e demais veículos de apoio para atendimento de qualquer tipo de ocorrência. As câmeras de monitoramento operam 24 horas por dia e

o policiamento rodoviário irá empregar todo seu efetivo, inclusive administrativo, em operações de fiscalização ao longo do feriado, visando garantir a segurança viária.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.