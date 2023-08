Operação “Placa Escura” registra 116 autuações na Ruy Rodriguez

Ação ocorreu nesta sexta-feira e recolheu moto com 439 autuações e mais de R$ 114 mil em multas

Realizada na tarde desta sexta-feira, dia 18 de agosto, a oitava edição da Operação “Placa Escura” realizou 93 abordagens e registrou 116 autuações. A ação ocorreu no eixo do distrito do Ouro Verde, na avenida Ruy Rodriguez (sentido Centro-bairro), na divisa dos jardins Morumbi e Cristina. As abordagens aconteceram das 15h às 17h, em parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a Guarda Municipal (GM).

No total, sete veículos foram recolhidos ao Pátio Municipal: quatro motos e três carros. Entre eles, uma motocicleta que registrava 426 autuações e mais de R$ 89 mil em multas; e outra com 439 autuações, totalizando um débito de mais de R$ 114 mil.

Dos veículos abordados durante a operação, 79 eram motos, três automóveis e 11 caminhões e vans. Foram registradas 99 autuações para motocicletas e 17 para automóveis.

Tendo a fiscalização como ferramenta para inibir comportamentos de risco, que causam óbitos no trânsito de Campinas, a Operação “Placa Escura” visa abordar motocicletas cujas placas são encobertas pelos condutores, diante de equipamentos de fiscalização eletrônica.

Além deste flagrante, as equipes de fiscalização ficam atentas a outros comportamentos perigosos e proibidos, como a pilotagem com apenas uma das mãos, uso de pneu “careca” e de capacete com a viseira aberta, porte de documentação irregular, condução de motocicleta com baixa definitiva (proibida de circular), entre outros.

A primeira operação “Placa Escura” foi realizada no dia 28 de julho. A edição desta sexta-feira foi a segunda a ser realizada nesta semana. Na quinta-feira, dia 17, Emdec e GM realizaram a fiscalização na av. John Boyd Dunlop.

Histórico

1ª operação “Placa Escura” (28/07) – Avenida JBD (Campo Grande), com Emdec e GM: 65 motocicletas abordadas; 42 autuações; três remoções de veículos ao Pátio Municipal; 70 abordagens de pessoas (cinco mulheres e 65 homens).

2ª operação “Placa Escura” (1º/08) – Avenida JBD (Campo Grande), com Emdec e GM: 76 motocicletas abordadas; 32 autuações; cinco remoções ao Pátio Municipal; 77 abordagens de pessoas (cinco mulheres e 72 homens).

3ª operação “Placa Escura” (3/08) – Avenida Ruy Rodriguez (Ouro Verde), com Emdec e PM: 26 motocicletas abordadas; 79 autuações; oito remoções ao Pátio Municipal; 28 abordagens de pessoas (duas mulheres e 26 homens).

4ª operação “Placa Escura” (4/08) – Avenida Ruy Rodriguez (Ouro Verde), com Emdec e GM: 66 motocicletas, quatro automóveis e um utilitário abordados; 104 autuações; oito remoções ao Pátio Municipal.

5ª operação “Placa Escura” (9/08) – Avenida Ruy Rodriguez (Ouro Verde), com Emdec e GM: 57 motocicletas e cinco automóveis abordados; 95 autuações; sete remoções ao Pátio Municipal.

6ª operação “Placa Escura” (11/08) – Avenida JBD (Campo Grande), com Emdec e GM: 51 motocicletas e cinco automóveis abordados; 125 autuações; cinco remoções ao Pátio Municipal (quatro motos e um automóvel).

7ª operação “Placa Escura” (17/08) – Avenida JBD (Campo Grande), com Emdec e GM: 56 motocicletas, um automóvel, um caminhão e quatro vans abordados; 82 autuações; sete remoções de motocicletas ao Pátio Municipal e uma encaminhada pela Guarda Municipal ao 2º DP.