Possense arrecada fundos para representar o Brasil em congresso mundial de arqueologia na Austrália

A fim de representar o Brasil no 10º Congresso Internacional de Arqueologia (WAC-10) em Darwin, na Austrália, a possense e antropóloga Vitória Dioto de Brito está arrecadando fundo para ajudar em seus gastos. O evento, que acontece entre os dias 22 e 28 de junho de 2025, é um dos mais relevantes da arqueologia mundial, reunindo especialistas para debater temas como preservação patrimonial, sustentabilidade e inovação científica.

Formada pela UNICAMP e servidora pública há sete anos, Vitória foi selecionada como voluntária no congresso e também convidada para compor o Comitê Estudantil do evento, representando os estudantes da América Latina. Entre os 75 voluntários internacionais, ela é a única brasileira e uma das poucas representantes latino-americanas, tornando sua participação ainda mais significativa.

O congresso irá custear hospedagem, alimentação e um auxílio de 500 dólares australianos (cerca de 350 dólares americanos). No entanto, os custos com a passagem aérea, estimados entre R$ 14 mil e R$ 15 mil, ainda precisam ser cobertos por meio de doações.

Até o fechamento desta matéria, a campanha havia arrecadado R$ 415 — aproximadamente 3% da meta total. Restam 40 dias para o encerramento da vaquinha online, que está disponível no link: benfeitoria.com/projeto/missao-brasil-no-wac-10-congresso-mundial-de-arqueologia-1w7z.

A participação de Vitória no WAC-10 representa uma oportunidade de fortalecer a arqueologia brasileira e destacar o potencial do país em um dos maiores palcos científicos internacionais.