Operação Policial em Jaguariúna Resulta na Prisão por Posse Ilegal de Arma de Fogo e Tráfico de Drogas

Da Redação

Uma operação policial realizada pela equipe do 1º Pelotão da Polícia Militar na cidade de Jaguariúna foi determinante na prisão de um indivíduo, identificado como KG, de 23 anos, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

A ação teve início após diversas denúncias relacionadas ao veículo VW/Gol Special, de placas não divulgadas, e seu condutor, K., que estaria envolvido no tráfico de entorpecentes em sua residência. A equipe de patrulhamento recebeu informações de que o suspeito também estaria guardando armas de fogo.

Durante a patrulha pela Avenida Antônio Pinto Catão, os policiais visualizaram o veículo denunciado. Ao perceber a presença da equipe, K. tentou esconder um objeto abaixo do painel do carro. A abordagem foi realizada imediatamente.

Na revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, e o objeto escondido revelou-se um celular. Questionado sobre as denúncias, K. confessou a presença de uma arma em sua casa, juntamente com substâncias entorpecentes.

A equipe de segurança foi até a residência do suspeito, contando com a autorização tanto de K. quanto de seu padrasto, identificado como A. Durante a vistoria no quarto de K., os policiais localizaram uma submetralhadora 9mm com dois carregadores, um deles municiado com 5 cartuchos intactos da marca cbc.

Além da arma de fogo, foram apreendidas porções de cocaína pura destinadas ao refino, totalizando 0,390 kg, uma pedra de crack pesando 0,104 kg, R$ 435,00 reais em notas diversas, 2 aparelhos celulares, 2 balanças de precisão, 346 micro tubos vazios, 1 caderno com anotações relacionadas ao tráfico, boneca para embalo, 1 liquidificador, 1 rolo de fita tipo “sulfim”, embalagens tipo “ziplock” e um galão contendo lança perfume.

Diante das situações, K. foi detido e informado de seus direitos constitucionais. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia civil, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão pelos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.

O indicado foi preso à disposição da justiça após a elaboração da documentação pertinente. Um advogado acompanhou a ocorrência na delegacia. Vale ressaltar que o armamento apreendido é suspeito de ter sido utilizado em pelo menos dois roubos a comércios, como farmácia e padaria, nos dados anteriores. A polícia continuará investigando esses possíveis vínculos criminosos.