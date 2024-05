Operação Policial Resulta na Apreensão de Drogas e Detenção de Dois Adolescentes em Cosmópolis

Na manhã de 30 de abril, uma operação policial em Cosmópolis resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois jovens suspeitos de tráfico. Os indivíduos, identificados como G., de 14 anos, e C., de 17 anos, foram capturados após tentarem fugir ao avistarem a presença da polícia, sendo logo interceptados e detidos.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com o Sindicado 01, G., um estojo azul contendo uma quantidade significativa de entorpecentes. No total, foram apreendidos 140 recipientes de cocaína, 27 recipientes de maconha e 58 recipientes de crack. A quantidade apreendida totalizou 73g de maconha, 34g de crack e 196g de cocaína, evidenciando a natureza grave da atividade criminosa em que estavam envolvidos.

Já com o Sindicado 02, C., foi encontrada uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 51,30 em notas variadas e moedas, além de dois aparelhos celulares, um Samsung e um Motorola com chip da Claro, que foram apreendidos para investigação adicional.

Ambos os jovens foram conduzidos à Delegacia de Polícia, na presença de suas respectivas genitoras, onde permaneceram detidos.

Imagem: PMESP