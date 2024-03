OPERAÇÃO POLICIAL RESULTA NA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM ARTUR NOGUEIRA

Da Redação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, em colaboração com a Guarda Civil Municipal (GCM), realizou uma operação bem-sucedida resultando na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Artur Nogueira. Um indivíduo foi preso em flagrante na residência onde as drogas estavam sendo fracionadas, e uma adolescente foi detida por envolvimento no ato infracional.

A ação policial teve como desdobramento uma investigação prévia sobre o tráfico de drogas nos bairros Blumenau e Itamaraty. Após a prisão de suspeitos anteriormente, as autoridades receberam informações de moradores sobre um indivíduo que estaria envolvido na recepção e fracionamento de drogas em sua residência, suspeita essa reforçada pelo parentesco com outro indivíduo previamente investigado.

Na data de 11 de março, as equipes policiais diligenciaram até a residência suspeita. Utilizando um terreno vazio vizinho, os policiais puderam observar, por cima do muro, uma quantidade significativa de drogas ilícitas sobre a mesa da cozinha. O ingresso na residência foi imediato, resultando na detenção do suspeito na cozinha, sem resistência, e na localização da adolescente infratora na sala.

Durante a busca na residência, foram encontradas embalagens de substância branca, supostamente cocaína, em grande quantidade, além de embalagens do tipo zip-lock e microtubos, indicativos claros de atividade de mercancia. Também foram apreendidos um celular, duas balanças de precisão e porções de maconha e haxixe. O fracionamento das drogas estava em andamento, conforme indicado pelas evidências encontradas.

Ao todo, as autoridades apreenderam porções a granel e papelotes de cocaína, maconha e haxixe, diversas embalagens típicas para entorpecentes, celulares, dinheiro e outras evidências relacionadas ao tráfico de drogas.

O indiciado e a adolescente infratora foram conduzidos ao Plantão Policial a autoridade policial que deliberou pela prisão em flagrante do indiciado. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o indiciado permaneceu à disposição da justiça, enquanto a adolescente infratora foi liberada sob a responsabilidade de sua curadora.

Essa operação demonstra o comprometimento das forças policiais em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade de Artur Nogueira. A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal reforçam seu compromisso em manter a ordem pública e combater atividades criminosas na região.