OPERAÇÃO REGIONAL MOBILIZA GUARDAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE E HOLAMBRA

Uma operação conjunta entre as Guardas Civis Municipais de Santo Antônio de Posse e Holambra, com apoio de um fiscal da operadora Vivo, foi realizada nesta quarta-feira (21) com coordenação do Centro de Inteligência da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A ação teve como objetivo fiscalizar ferros-velhos suspeitos de comercializar materiais pertencentes à operadora de telefonia. Esses locais vinham sendo monitorados nos últimos meses, como parte de um esforço regional para combater crimes relacionados à infraestrutura de telecomunicações.

Durante a operação, um homem foi detido nos fundos de um ferro-velho no bairro Bela Vista, em Santo Antônio de Posse. Com ele, foram encontrados entorpecentes, uma arma de fogo calibre 38 e dinheiro em espécie. O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse reforça que continuará atuando de forma integrada com municípios vizinhos e órgãos competentes, com foco na segurança e na prevenção ao crime.