OPERADORES DA ETA PASSAM POR TREINAMENTO DE JAR-TEST

Com o intuito de atualizar os conhecimentos dos servidores que trabalham diretamente no tratamento de água, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim, concluiu nesta semana um treinamento sobre “Ensaios de Jar-Test”, ministrado pelo Dr. Orlando Cintra, Engenheiro Químico, Civil e Sanitarista, Especializado em Saneamento e Ambiente e diretor técnico da PROÁGUA Ambiental.

O curso, voltado aos operadores da ETA (Estação de Tratamento de Água), visa qualificar os servidores no entendimento, interpretação e aplicação dos requisitos necessários para a realização da análise que garante o melhor processo para tratamento da água. O treinamento foi divido em duas etapas, sendo dois dias com orientação teórica de forma remota (dias 3 e 4) e dois dias de aulas práticas (9 e 10). Ambos foram realizados na própria ETA, situada no Morro Vermelho.

TECNOLOGIA

O Jar-Test, ou teste de jarros, é um equipamento laboratorial da ETA que simula os processos de floculação e decantação que ocorrem no tratamento da água. São realizados até seis testes simultâneos com amostras da mesma água bruta a ser tratada, com o objetivo de determinar qual o melhor pH de floculação e a melhor dosagem dos produtos químicos que devem ser aplicados, a fim de garantir a qualidade da água de acordo com a legislação vigente.

PROCESSO

A floculação é a principal etapa do tratamento de água. Após a chegada da água bruta à estação, são adicionados cal hidratada e cloreto férrico, agentes responsáveis pela reação química que resulta no surgimento de pequenas partículas que se unem, formando os flóculos (sujeira). Nesta etapa é necessário saber a dosagem ideal dos produtos químicos, para que ocorra a reação de forma adequada.

Posteriormente, no processo de decantação, os flóculos lentamente se separam da água, ficando sedimentados no fundo do decantador. Com a retirada dessa sujeira mais bruta, a água segue para os filtros, removendo o restante das partículas indesejadas e recebendo outros produtos que garantem a sua qualidade, tornando-se potável.