OR – Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira entrega bandeiras do Brasil para Escolas Municipais

O Subtenente de Infantaria e Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira Luís Antonio Benites Ajala, esteve nesta semana visitando as escolas municipais de Ensino Fundamental Professor Arnaldo Rossi e Humberto Piva, além da Escola Municipal de Ensino Infantil São Benedito, realizando a entrega da Bandeira do Brasil as diretoras e coordenadoras.

Segundo informou o Subtenente Ajala todas as unidades de ensino da Rede Municipal receberão a Bandeira Nacional. “Faz parte do protocolo do Exército Brasileiro realizar esta entrega quando chegamos às cidades com uma unidade do Tiro de Guerra”, enfatizou na ocasião o Chefe de Instrução.

A secretária municipal de Educação Mariangela Rodrigues agradeceu ao Subtenente Ajala as visitas as unidades de ensino e colocou a Secretaria Municipal a disposição do Tiro de Guerra.

“Com certeza, após a instalação e inauguração oficial do Tiro de Guerra de Pedreira, muitas atividades estarão sendo desenvolvidas na área de educação em conjunto com o Exército Brasileiro”, ressaltou a Secretária Mariangela.