OR – Em obras, Câmara de Itapira deve realizar sessões na sede do Circolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro

A mesa diretora da Câmara Municipal de Itapira baixou nesta terça-feira, 14, o Ato da Mesa nº 2/2020, que determina a transferência das sessões legislativas enquanto perdurarem as obras de reforma, troca de piso e adaptação à acessibilidade do plenário da Casa para o salão social do Circolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro di Itapira, situado na praça Bernardino de Campos.

O plenário da Câmara Municipal, onde são realizadas as sessões legislativas, encontra-se em obras de reforma, além de troca de piso, forro e adaptação à acessibilidade conforme normas da ABNT NBR 9050; considerando ainda que tais melhorias ensejam a impossibilidade de realização de sessões extraordinárias durante o período de recesso legislativo e podendo ainda ensejar impossibilidade de sessões ordinárias a partir do início do ano legislativo que se inicia dia 3 de fevereiro, em caso de atraso ou imprevistos na conclusão da obra, a mesa diretora optou, como medida de segurança, pela realização na sede da entidade.

Desde o final de 2019 a Câmara vem passando por reformas e melhorias, contemplando principalmente questões de acessibilidade ao plenário, gabinetes parlamentares e recepção; além de reforma e adaptação de banheiros. Também está prevista a implantação de sinalização do prédio para deficientes físicos e visuais.

Setores como plenário e banheiros ganharam atenção especial. A entrada do prédio está sendo remodelada, passará a contar com um elevador para cadeirantes que dará acesso ao plenário.

Uma nova rampa com corrimão que dará acesso à Tribuna também fará parte das melhorias. Nas principais dependências da Câmara também será instalado piso podotátil, apropriado para guiar pessoas com deficiência visual pelas instalações do prédio, bem como sinalização em Braile.

E no plenário, foi construído um espaço exclusivamente reservado para que os cadeirantes possam acompanhar as sessões e demais eventos promovidos pelos vereadores.

Já os banheiros receberam barras laterais de apoio, com vasos sanitários e lavatórios especialmente adaptados para pessoas com deficiência.