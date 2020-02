OR – Red Bull é o campeão do Torneio Kobayashi Beneficente de Futebol

O 1º Torneio Kobayashi Beneficente de Futebol foi decidido, no domingo, 16 de fevereiro, nas dependências da Praça de Esportes “Alcides Gritti”, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a participação de 16 equipes, arrecadando alimentos em prol das entidades assistenciais de Pedreira.

No sábado, 15 de fevereiro, aconteceram as partidas da fase quartas de final, com os seguintes resultados: Arsenal 1×0 Sociedade Triunfo; Turma do Morro 2×2 Maranhense, nos pênaltis vitória do Maranhense; Triunfo Junior 1×1 Red Bull, nos pênaltis vitória do Red Bull; Sustentare 1×1 Kobayashi, na disputa do pênaltis o Kobayashi foi melhor.

Na manhã do domingo, dia 16, pelas semifinais: Arsenal 1×1 Maranhense, nos pênaltis vitória do Arsenal e Kobayashi 0x0 Red Bull, vitória do Red Bull na disputa dos pênaltis.

A grande final foi disputada entre a equipe do Red Bull e Arsenal, com a vitória do Red Bull pelo placar de 2×1 e o título de campeão do Torneio Kobayashi de Futebol.

O artilheiro do Torneio foi o jogador Digão, da equipe do Kobayashi e a defesa menos vazada a do time do Red Bull, com o goleiro Geovani.