OR – SAMUCA recebe instrumentos musicais do Clube do Fusca e Rotary Club de Pedreira

No domingo, 16 de fevereiro, os associados do Rotary Club de Pedreira e do Clube do Fusca realizaram, a entrega de instrumentos musicais para a Fanfarra e Banda do SAMUCA – Serviço de Atendimento a Mulher, Criança e Adolescente.

No período da manhã, o Clube do Fusca realizou um Encontro Regional com Café da Manhã, para os participantes, logo após, com os associados do Rotary Club fizeram a entrega dos instrumentos musicais e de sonorização à entidade.

“Realizamos uma Campanha e arrecadamos cerca de R$ 10 mil investidos nestes equipamentos, que serão usados em aulas para as crianças assistidas pelo SAMUCA”, destacaram na ocasião.

Para o presidente da entidade Luiz Antonio Cozer, os novos instrumentos chegaram em boa hora, pois são ministradas aulas de Fanfarra, Banda e Coral.

“Atendemos cerca de 350 crianças diariamente, que poderão praticar com mais qualidade pois tudo é novo”, concluiu Cozer.

O Serviço de Atendimento a Mulher, Criança e Adolescente está localizado na Rua Antonio Provatti, nº 301, Jardim Triunfo.