Ori Okan apresenta o espetáculo autoral e inédito MARIAS no Sesc Campinas para celebrar o dia da Consciência Negra, no próximo dia 20

A atriz realiza também no Sesc uma oficina de teatro para crianças de 06 a 12 anos

No dia 20 de novembro, quarta-feira, feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra, a sala Corpo e Arte do Sesc Campinas recebe às 11 horas da manhã a oficina de canto-teatro “Sons da Encantaria: cantando histórias”. Na parte da tarde, às 16 horas, para aproveitar o dia do feriado no Sesc, o Teatro de Arena será palco do espetáculo MARIAS.

A oficina une arte e educação com dinâmica de roda entrelaçando a linguagem cênica e musical, direcionada a crianças com idades entre 06 a 12 anos. Tanto a oficina quanto o espetáculo são gratuitos com retirada dos ingressos duas horas antes do início de cada atividade.

O espetáculo é livre para todas as idades e tem como temática central a relação entre netos e avós, práticas religiosas tradicionais brasileiras, com destaque para o benzimento e rezas-cantadas presentes no cotidiano interiorano. Com uma atriz-cantora e dois músicos no palco, por meio da contação de história, o espetáculo teatral promove um intercâmbio de linguagens artísticas unindo história, artes cênicas e música, para ensinar sobre respeito aos mais velhos e às práticas religiosas afro-brasileiras, através da narrativa e de canções oriundas de religiões afro indígenas e católicas.

Dirigido e produzido por mulheres, majoritariamente negras e indígenas, baseado na história autoral de Ori-Okan — uma mulher negra, historiadora e praticante de religião afro-brasileira — a obra atua como uma poderosa ferramenta de valorização das tradições culturais e no fortalecimento dos laços familiares.

Ori-Okan

Ori-Okan é historiadora, artista, produtora e arte-educadora formada pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Caminha entre as linguagens da cena teatral e da música, valorizando as narrativas cantadas em suas composições e interpretações vocais, bem como as tradições culturais populares. Em sua trajetória artística compôs o elenco de grandes musicais de Campinas e região com destaque para: Concerto Cênico da Ópera Popular Macunaíma (2023), O Som da Nossa Canção (2022) e O Rei Leão (2022 – 2024). Como arte-educadora, ministra aulas de teatro e musicalização no terceiro setor para crianças e jovens, a partir de projetos de produtoras como: GOAL Produtora Cultural (2024), D’Color (2023) e Mercúrio Cultural (2022-2023). Na área de produção cultural, produziu eventos e espetáculos como o “Disney Através dos Tempos”(2022) e “Nas Asas da Iúna: a revoada” (2024). Desde 2023, integra a equipe de produção do FEVERESTIVAL (Festival Internacional de Teatro de Campinas). Sua empresa, Ori-Okan Cultura & Arte-Educação, fundada em 2022 busca resgatar raízes e dar visibilidade a força da ancestral na formação da memória coletiva brasileira, ao oferecer serviços de arte-educação (contação de histórias, oficinas, assessorias) cujo enfoque seja as tradições populares afro-brasileiras.

SERVIÇO

Oficina de teatro “Sons da Encantaria: cantando histórias”

Dia: 20/11/2024 (quarta-feira)

Hora: 11 hrs | Local: Sala Corpo e Arte – Sesc Campinas | Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: 06 à 12 anos

Ingresso: gratuito (com retirada 2 horas antes do espetáculo)

MARIAS

Dia: 20/11/2024 (quarta-feira)

Hora: 16 hrs | Local: Espaço Arena – Sesc Campinas | Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre

Ingresso: gratuito (com retirada 2 horas antes do espetáculo)

Sinopse

MARIAS é um conto que narra, por meio de uma serpente d’água mágica, um encontro inesperado entre Maria Flor – uma criança curiosa que sonha em ser escritora – e Vó Maria – a benzedeira do bairro que vive muito cansada e desacreditada em seu ofício. É através da oralidade, do canto e do aprendizado sobre medicinas da natureza, que nossas personagens constroem um laço sensível e de muita partilha intergeracional. Maria Flor aprende com o tempo e a sabedoria, personificado na figura da velha senhora, e Vó Maria aprende que a criatividade e a fantasia são os temperos ideais para o resgate da própria fé.

Ficha Técnica

Atriz: Ori-Okan | Músicos convidados: Pedro Augusto e Leonardo Torres | Direção Artística: Aiyrá Laura | Produção Executiva: Ana Kathia Guerra | Técnico de som: Henrique Maia | Fotografia: Noah Souza