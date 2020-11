Orquestra Jovem Circuito das Águas realiza edição 2020 de festival musical pela internet

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA), com sede em Amparo (SP), realiza no período de 23 de novembro a 13 de dezembro o Festival “Antologia Musical da OJCA – Por Supermercados Daólio”. A atração é online e pode ser acompanhada gratuitamente pelo canal oficial da orquestra na plataforma digital YouTube. A cada noite de programação, sempre às 18h, um novo vídeo será apresentado, com possibilidade de ser acessado pelo público em qualquer dia e horário.

A atividade faz parte do projeto de aprendizado oferecido pela OJCA ao longo da temporada 2020. Por conta da pandemia da covid-19 e a necessidade de se manter o distanciamento, os vídeos foram gravados individualmente por professores e alunos em suas casas.

O material foi editado e mixado e o resultado é um espetáculo tecnológico como se todos os integrantes estivessem no mesmo espaço naquele exato momento. O festival reúne um repertório popular, que mescla a música brasileira com estudos e composições eruditas.

Encerramento promete surpreender

Para fechar o festival 2020 do projeto Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA) foi preparado um espetáculo musical cênico em forma de cordel, que leva o título “Asa Branca e Manca”. O vídeo promete surpreender o público.

A obra conta a fábula lúdica sobre a Asa Branca (ave típica do sertão) e sua forma de se expressar, sem colocar limites nas palavras e nem imaginar as consequências que elas possam trazer. Um belo dia, a ave entra em uma grande encrenca e percebe que precisa melhorar os hábitos para não perder as pessoas ao seu redor.

O projeto elucida a música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. Em diferentes momentos do poema serão apresentadas variações melódicas do clássico brasileiro, gravadas por professores e alunos da OJCA, que darão diferentes tons ao vídeo.

2020: Um ano de aprendizado

Desde o início da pandemia da covid-19 no Estado de São Paulo, professores e alunos da Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA) se reinventaram para dar prosseguimento ao projeto e o aprendizado. As aulas presenciais foram interrompidas no dia 4 de abril.

A partir daí o ensino passou a ser desenvolvido através do ambiente online, que exigiu uma rigorosa adaptação para que o cronograma fosse cumprido sem trazer prejuízo didático aos 80 alunos participantes do projeto, com idade entre 5 e 60 anos. Foram oito meses de aulas remotas e acompanhamento individual por meio de vídeo chamada.

Projeto OJCA

O projeto Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA) surgiu em 2019 idealizado por músicos profissionais da antiga Orquestra Circuito das Águas (OCA).

A iniciativa, em seu segundo ano de atividades, tem apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do governo federal e conta como patrocinadores com os Supermercados Daólio e Sempre Unidos, Tapecol Sinasa, Rousselot e Peptan.

Serviço

Festival “Antologia Musical da OJCA – Por Supermercados Daólio”

Realização – Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA)

Data – 23 de novembro a 13 de dezembro

Investimento – Gratuito

Onde assistir – Canal oficial da OJCA na plataforma YouTube (Orquestra Jovem Circuito das Águas)

https://www.youtube.com/channel/UCyohMf4i4ZanrDQfn9yVfsw