Orquestra “Violeiros e Violinos do Jaguary” se apresenta gratuitamente no próximo dia 02

Evento seguirá todas as normas de segurança do público como distanciamento social, uso de máscaras e medição de temperatura

No dia 02 de novembro, a partir das 19h, o Ministério do Turismo e a Farmabase trazem para o público da região a apresentação da Orquestra “Violeiros e Violinos do Jaguary” em sua terceira etapa. O evento será gratuito e ocorrerá no Parque Santa Maria, em Jaguariúna

Por conta da pandemia do coronavírus, a apresentação da Orquestra seguirá rigorosamente todos os protocolos estipulados para realização de eventos. O público será limitado a capacidade, com marcação do distanciamento social necessário, o uso de máscaras será obrigatório durante toda a apresentação.

O público também passará por medição de temperatura ao entrar na área do evento, como mandam as normas de segurança.

Durante o show da Orquestra, o público terá um repertório com os grandes clássicos do sertanejo raiz, como “O Menino da Porteira”, “Chalana”, “Boiadeiro Errante”, entre outros, tudo sob o som de violas, violões e violinos, na regência dos maestros José Bicalho e Agenor Ribeiro.

O evento é destinado a quem gosta de música de Viola Raiz sendo perfeito para curtir com a família, os amigos e o seu amor. Será o primeiro evento realizado na cidade depois que começou a pandemia do coronavírus, o que o torna ainda mais especial, como o ponto de partida para a volta ao que sempre se considerou como normal

A apresentação ocorre pela Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Patrocínio da Farmabase. A produção é da Gagnant e a realização é da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.

SERVIÇO:

Orquestra “Violeiros e Violinos do Jaguary” em Jaguariúna

QUANDO: 02/11/20

HORÁRIO: a partir 19h

LOCAL: Parque Santa Maria, em Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– ORQUESTRA VIOLEIROS E VIOLINOS DO JAGUARY

INGRESSOS

ENTRADA GRATUITA