OS ÚLTIMOS 10 ANOS DO NOSSO AGRO

Nos últimos 10 anos, o agronegócio brasileiro teve uma evolução notável. O setor, que já é um dos mais importantes da economia brasileira, tem se destacado ainda mais com o aumento da produtividade, a adoção de tecnologias avançadas e a diversificação das culturas.

Uma das principais mudanças ocorridas no agronegócio brasileiro nos últimos 10 anos foi a adoção de tecnologias de ponta para a produção agrícola. O uso de drones para monitorar a saúde das plantas, o emprego de máquinas autônomas para a colheita e a aplicação de softwares de gestão agrícola são apenas algumas das inovações que têm aumentado a eficiência e a produtividade no campo.

Outro aspecto que tem se destacado na evolução do agronegócio brasileiro é a diversificação das culturas. Além das culturas tradicionais, como soja, milho e algodão, tem-se visto um aumento significativo na produção de frutas, legumes, hortaliças e outras culturas de alto valor agregado. A produção de biocombustíveis, como o etanol de cana-de-açúcar, também tem ganhado espaço no setor.

A sustentabilidade é outro fator que tem impulsionado a evolução do agronegócio no Brasil. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis, como o plantio direto, o uso de defensivos biológicos e a recuperação de áreas degradadas, tem contribuído para a preservação do meio ambiente e a redução dos impactos ambientais da produção agrícola.

O setor também tem sido impulsionado por políticas públicas que têm favorecido o agronegócio brasileiro. O Plano Agrícola e Pecuário, lançado anualmente pelo governo federal, tem concedido crédito a juros baixos para os agricultores, além de promover investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor.

Outro fator importante que tem contribuído para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro é o aumento das exportações. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de alimentos do mundo, com destaque para a soja, o café, a carne bovina e o açúcar. O aumento das exportações tem impulsionado o setor, gerando mais empregos e renda para a população brasileira.

Apesar dos avanços e conquistas, o agronegócio brasileiro ainda enfrenta alguns desafios, como a infraestrutura precária, a falta de mão de obra qualificada e a necessidade de aumentar a produção de forma sustentável. O investimento em tecnologia e inovação, aliado a políticas públicas eficientes, pode ser a chave para superar esses desafios e garantir o crescimento contínuo do agronegócio brasileiro nos próximos anos.

Em resumo, nos últimos 10 anos, o agronegócio brasileiro tem experimentado uma evolução significativa, impulsionada por tecnologias avançadas, diversificação das culturas, práticas agrícolas sustentáveis, políticas públicas favoráveis e aumento das exportações com investimento e dedicação contínua.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br