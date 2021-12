Rota das Bandeiras prevê grande movimento durante o Natal

Por todo corredor Dom Pedro I mais de 600 mil veículos são esperados

A concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração das rodovias do Corredor Dom Pedro, prevê a passagem de quase 660 mil veículos em cinco dias de Operação Especial por conta do Natal, entre quinta-feira (23) e segunda-feira (27). O volume é ligeiramente superior ao verificado no Natal passado, quando houve registro da passagem de 652.591 veículos.

Parte dessa movimentação pode ser registrada nas rodovias Prof. Zeferino Vaz (SP-332) e D. Pedro I (SP-065) – as maiores rodovias que compõem a área de abrangência da concessionária.

A previsão da Concessionária é que a saída para o período de festas tenha trânsito intenso a partir das 16h da quinta-feira (23). Somente neste dia, são aguardados mais de 200 mil veículos nas rodovias que compõem o Corredor Dom Pedro. O maior movimento será na D. Pedro I (SP-065), utilizada pelos motoristas da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que irão seguir rumo às praias do Litoral Norte do Estado e também na conexão com importantes vias, como Anhanguera (SP-330), Fernão Dias (BR-381) e Presidente Dutra (BR-116).

“A expectativa para o Réveillon é que haja um trânsito mais ameno, pois muitos motoristas viajam no Natal e acabam prolongando a estadia. Ainda assim, há previsão de movimento intenso no dia 30, sobretudo no horário de pico de fim de tarde”, diz o coordenador de Tráfego da Rota das Bandeiras, Murilo Perez . Entre os dias 30/12 e 3/1, são aguardados 610 mil veículos. No ano passado, foram 602.581 no período.

Para garantir a segurança dos motoristas e as boas condições de tráfego, a Rota das Bandeiras posicionará guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos durante os dias de operação. A medida tem como objetivo assegurar a rapidez no atendimento a socorro médico e mecânicos. A operação ainda contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp)