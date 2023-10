Outubro Rosa em Cosmópolis: Prefeitura e Grupo ‘De Repente Rosa’ Promovem Ações de Prevenção ao Câncer de Mama

Cosmópolis, uma cidade comprometida com a saúde, está se unindo ao movimento internacional do Outubro Rosa , mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. A Prefeitura de Cosmópolis, em parceria com o grupo ‘De Repente Rosa’, está desenvolvendo diversas ações externas para a conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Uma das iniciativas mais marcantes do município é a realização de rodas de conversas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que têm como objetivo enfatizar a importância dos exames de prevenção e proporcionar um espaço para compartilhar as experiências de pacientes que enfrentam a doença. Essas conversas visam não apenas informar, mas também criar um ambiente de apoio e troca de vivências, promovendo a solidariedade e o fortalecimento das mulheres que enfrentam o câncer de mama.

As rodas de conversa são programadas em diversas UBS do município, garantindo um amplo alcance da mensagem de prevenção. Confira as datas e locais:

UBS Jardim De Faveri – 16 de outubro, às 13h.

UBS Cosmópolis I – 19 de outubro, às 8h.

UBS Vila Cosmos – 24 de outubro, às 8h.

UBS Beto Spana – Realização na UBS Tide, no dia 25 de outubro, às 8h.

UBS Henrique Scursoni – 31 de outubro, às 13h.

Essas rodas de conversas têm um propósito nobre: ​​contribuir para o resgate das potencialidades femininas , estimulando as mulheres a se reconectarem com seus recursos internos, forças e vitalidade, e se apropriarem de suas vidas com confiança. É um esforço conjunto da comunidade de Cosmópolis para empoderar as mulheres e conscientizá-las sobre a importância da prevenção como a melhor forma de tratamento do câncer de mama.

O câncer de mama é uma doença que afeta milhares de mulheres em todo o mundo, e a prevenção desempenha um papel fundamental na redução de riscos e na detecção precoce da doença. A realização regular de exames de prevenção, como a mamografia, é essencial para a identificação precoce de possíveis problemas e, consequentemente, para um tratamento mais eficaz.

Neste Outubro Rosa, a Prefeitura de Cosmópolis está se destacando como um exemplo de comprometimento com a saúde das mulheres, promovendo ações que podem salvar vidas. A união do poder público com grupos da sociedade civil, como o ‘De Repente Rosa’, mostra que a conscientização e a prevenção do câncer de mama são uma responsabilidade compartilhada por todos.

Portanto, em Cosmópolis, o Outubro Rosa não é apenas um mês de conscientização, mas um movimento ativo em prol da saúde e bem-estar das mulheres. A prevenção é o melhor tratamento, e a cidade está liderando o caminho na luta contra o câncer de mama, demonstrando que juntas podemos fazer a diferença.