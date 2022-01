Pacientes imunossuprimidos acima de 18 anos já podem tomar 2ª dose de reforço em Artur Nogueira

Também chamada de 4ª dose, medida é válida para todos que fazem parte do grupo de imunossuprimidos, independente do imunizante aplicado

A prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a aplicação da segunda dose de reforço – popularmente chamada de 4ª dose – para todos os indivíduos imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a primeira dose de reforço (3ª dose) há pelo menos quatro meses. A vacinação está disponível nas salas de vacina da UBS Teresinha Vicensotti e do Espaço Mãe e Filho.

O grupo de imunossuprimidos inclui pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; pessoas transplantadas; com HIV; que faz uso de corticóides em doses ou de drogas modificadoras de resposta imune; pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

A comorbidade deve ser comprovada no momento da vacinação através de um comprovante médico, como exames, receitas, prescrição ou relatório.

Locais de vacinação:

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira