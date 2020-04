Pagamento de auxílio-transporte ficará suspenso enquanto durar pandemia de coronavírus

Os estudantes universitários e de cursos técnicos residentes em Santo Antônio de Posse terão o benefício do auxílio-transporte suspensos enquanto durar a pandemia de coronavírus e a prorrogação do calendário escolar.

O pagamento referente a março de 2020 será efetuado em 20 de abril e corresponderá ao calendário letivo vigente até a publicação do decreto nº 64.881 do Governo Estadual, que suspende as atividades escolares em todos os 645 municípios de São Paulo, a partir de 24 de março.

Assim que estabelecido a retomada do calendário escolar, a Prefeitura Municipal voltará a efetuar o pagamento do auxílio-transporte.

Confira a tabela com o valor proporcional a ser pago em abril.