Países homenageiam Campinas com cultura e gastronomia típica em frente ao Paço Municipal

Evento ocorre nesta sexta, 14 de julho, das 11h às 17h, em comemoração aos 249 anos da cidade

Estrutura será montada em frente ao Paço Municipal para abrigar espaços exclusivos para os países que têm consulado ou representação oficial na cidade

Crédito: Arquivo PMC/Carlos Bassan

No dia do aniversário de Campinas, a cidade vai receber presentes de diversas nações na “Homenagem dos países a Campinas”. Organizado e promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, o evento vai marcar a comemoração dos 249 anos do município.

Uma estrutura será montada no Paço Municipal para abrigar espaços exclusivos para os países que têm consulado ou representação oficial na cidade. Participam Equador, Itália, Angola, Líbano, Japão, China, França, EUA, Reino Unido e o Brasil, que comercializarão produtos típicos de cada gastronomia.

Além disso, entre 11h e 14h, atrações típicas e culturais de cada país serão apresentadas. Uma dupla sertaneja ficará responsável pela parte musical e, ao final, cerca de mil pedaços de bolo serão distribuídos para as pessoas presentes.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, enaltece a cooperação internacional como fonte de desenvolvimento. “Campinas cresce com a identidade de cada nação que nos ensina, investe aqui e fomenta parcerias. Vai ser uma festa incrível”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, valoriza o evento: “Campinas é uma metrópole formada por muitas histórias. E uma parte muito relevante é destas nações, povos que escolheram Campinas como sua cidade. Que bom podermos reunir esses países neste evento”, disse.

Serviço

Homenagem dos Países a Campinas

Data: 14 de julho (sexta-feira)

Horário: 9h às 17h

Local: Prefeitura de Campinas

Endereço: avenida Anchieta, 200. Centro.