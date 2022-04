Palco da 2ª etapa da Porsche, Velocitta é desafio para Josimar Junior

O piloto garante: pista é prazerosa, mas manhosa, travada e exige muito dos freios e pneus. Bom condicionamento físico será fundamental

O palco da segunda etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, no próximo fim de semana, será um grande desafio para Josimar Junior. Isso porque no autódromo Velocitta o piloto vai descobrir o caminho das pedras a bordo, desta vez, do porsche #77. Esta será a terceira vez que irá percorrer os 3.438 metros do circuito, localizado na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

“Após a corrida de estreia, estou muito motivado para toda a temporada, o desempenho na primeira etapa foi satisfatório e vamos buscar lugares mais altos no pódio e lutar pelo campeonato na categoria Sprint Challenge, na classe Sport”, afirma o piloto pernambucano.

Josimar já competiu por duas vezes no Velocitta. “É um circuito dos mais bonitos do Brasil e que gosto muito de guiar, pois tem muitas curvas e exige bastante do piloto. Estou me preparando bem, pois o desgaste físico é grande e a temperatura deve estar alta no final de semana das corridas”, destaca.

O Velocitta é uma pista completamente diferente da de Goiânia, onde Josimar correu a etapa de abertura do campeonato no início do mês, então precisa chegar com uma base para uma pista que é travada, que tem algumas ondulações, subidas e descidas, freadas mais fortes, baixa velocidade e freadas em curva.

“Competir com Porsche 911 4.0 é muito prazeroso, o carro tem uma potência muito grande e apesar de desafiante, é bem divertido para pilotar, estou me adaptando e espero evoluir rapidamente em todas as condições de pistas e temperatura”, salienta.

“Sendo a segunda etapa do campeonato, vamos mais para cima, tentar chegar perto do líder do campeonato e trazer bons pontos de lá, sempre pensando no campeonato e se der, quero tentar beliscar uma vitória”, conclui.

Segundo a programação da segunda etapa da temporada as atividades de pista iniciam na quinta-feira, com treinos extras. Na sexta-feira acontecem os treinos livres. No sábado será definido o grid de largada com treino classificatório e a primeira das duas corridas. Já no domingo será disputada a segunda corrida do fim de semana.

As corridas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv, além das mídias sociais da categoria. Os canais oficiais também mostram ao vivo a sessão qualificatória no sábado.

Josimar Júnior disputa a Porsche Cup e, para as provas Sprint, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.

2ª Etapa – Porsche Cup C6 Bank Mastercard

MOGI GUAÇU / SP – Sprint

Autódromo Velocitta

Extensão: 3.438 metros

Sentido: horário

Curvas: 14 curvas de alta e baixa velocidade

Largura da pista: 12 a 19 metros

Altitude: entre 730m e 780m

Desnível: 50 metros

Pit lane: 160 metros de comprimento

Programação no Velocitta

Quinta-feira 21 de abril

14h00 – Treino extra (Carrera Cup – 992)

14h40 – Treino extra (Sprint Challenge – 991.2)

15h20 – Treino opcional 1 (Carrera Cup – 992)

16h00 – Treino opcional 1 (Sprint Challenge – 991.2)

Sexta-feira, 22 de abril

10h30 – Treino opcional 2 (Carrera Cup – 992)

11h10 – Treino opcional 2 (Sprint Challenge – 991.2)

13h35 – Treino opcional 3 (Carrera Cup 992)

14h15 – Treino opcional 3 (Sprint Challenge 991)

14h55 – Treino livre 1 (Carrera Cup 992)

15h50 – Treino livre 1 (Sprint Challenge 991)

Sábado, 23 de abril

9h30 – Classificação – Rookie (Carrera Cup 992)

9h45 – Classificação – Carrera + Carrera Sport (Carrera Cup 992)

10h05 – Classificação – Rookie (Sprint Challenge 991)

10h20 – Classificação – Challenge + Challenge Sport (Sprint Challenge 991)

13h15 – Largada Corrida 1 (Carrera Cup 992)

13h50 – Largada Corrida 1 (Sprint Challenge 991)

Domingo, 24 de abril

13h10 – Largada Corrida 2 (Carrera Cup 992)

14h45 – Largada Corrida 2 (Sprint Challenge 991)