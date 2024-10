Palestra aberta ao público será ministrada no Centro de Eventos da Praça Ângelo Ferrari

O Grupo Jovem Business Club contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira e do SEBRAE, estará promovendo na terça-feira, 29 de outubro, a partir das 19h37, uma Palestra aberta ao público, nas dependências do Centro de Eventos “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”, na Praça Ângelo Ferrari.

Segundo informou o organizador Vinícius Faria, o Jovem Bussiness Club é um movimento inovador de jovens visionários, líderes e empreendedores que vivem por princípios em comum enquanto se preparam para construir transformações positivas e duradouras em si mesmos, em suas cidades e no mundo como um todo. “Depois de muitos pedidos decidimos trazer para Pedreira mais uma experiência de desenvolvimento pessoal. O médico Dr. Danilo Aguiar estará abordando em sua palestra os temas: Saúde Mental e Riqueza”, enfatiza Vinícius Faria.

O médico Dr. Danilo Aguiar é formado pela Universidade Federal de Sergipe, com especialização em saúde de família pela UFCSPA. Atua há quase uma década no atendimento de atenção primária com foco na medicina preventiva e do estilo de vida.