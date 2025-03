PALESTRA COM O TEMA “COMO VENDER PARA AS PREFEITURAS” ACONTECE EM ABRIL

Como forma de orientar especialmente pequenos empreendedores, como os inscritos no programa MEI – Microempreendedor Individual, será realizada no próximo dia 11 de abril – sexta, às 08h30, a palestra “Como vender para as Prefeituras”.

A iniciativa acontece na ACIJ – Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, localizada na Rua Silvia Bueno, 84 – Centro.

No conteúdo da palestra, dicas de como participar das compras diretas, quais os documentos necessários e outros pontos importantes para ter o governo como cliente.

Um bate papo informativo com a Dra Cristina Tremarin Santoni de Credo, advogada, especialista em licitações e contratos.

Inscrições: https://forms.office.com/r/8ernUrTp9c?origin=lprLink