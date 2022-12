PAPAI NOEL CHEGA DE TREM EM JAGUARIÚNA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Papai Noel já tem data marcada para chegar em Jaguariúna. Como é tradição na cidade, o bom velhinho pegará uma carona na Maria Fumaça e irá até o a estação de trem do Centro Cultural, na próxima quarta-feira, dia 7, às 19h30, onde será recebido pela população com muita festa.

Para animar ainda mais a criançada, o Papai Noel receberá as cartinhas e tirar fotos para que todos possam guardar de lembrança.

Quem quiser acompanhar o Papai Noel dentro da Maria Fumaça deve retirar os ingressos na segunda-feira, dia 5, na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica na rua José Alves Guedes, 1.003, no Parque Santa Maria, das 8h30 às 13h, ou até os ingressos se esgotarem.

Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, a programação de Natal se estenderá por todo o mês de dezembro. Em diferentes pontos da cidade haverá atrações culturais gratuitas para adultos e crianças se divertirem bastante.

A peça Um Conto de Natal será apresentada na quinta-feira, 8, no Boulevard, às 20h. No dia seguinte, 9, será a vez da banda municipal maestro Paulo de Moraes Penteado fazer um show no mesmo local, às 19h30.

Para o segundo fim de semana do mês tem mais atrações natalinas no Boulevard. No sábado, 10, o público poderá assistir à Cantata de Natal, às 19h, e às 20h, o show da banda de bateria. Ambas dos alunos da Escola das Artes.

Já no domingo, 11, também no Boulevard, a peça Espírito de Natal será encenada às 19h e o espetáculo Uma Noite de Natal às 20h.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 07/12 – Quarta-feira – 19h30 – Chegada do Papai Noel com personagens. (Centro cultural).

08/12 – Quinta-feira – 19h – Peça Um conto de natal.

– 20h – Apresentação alunos de violão da Escola das Artes. (Boulevard).

09/12 – Sexta-feira – 19h30 – Concerto banda municipal Maestro Paulo de Moraes Penteado. (Boulevard).

10/12 – Sábado – 19h – Cantata de natal da Escola das Artes.

– 20h – Apresentação alunos de bateria da Escola das Artes (Boulevard).

11/12 – Domingo – 19h – Peça Espírito de Natal.

– 20h – Peça Uma noite de Natal. (Boulevard).

14/12 – Quarta-feira – 18h30 – Apresentação musicalização infantil e coral alunos da Escola das Artes.

– 19h30 – Coral de Natal PIBJ.

– 20h30 – Prática de Banda Escola das Artes. (Boulevard).

15h – Quinta-feira – 19h30 – Um Alto de Natal da Escola das Artes.

– 20h30 – Apresentação de teclado e piano alunos da escola das artes. (Boulevard).

16/12 – Sexta-feira – 19h – CIA de Dança de Jaguariúna – Um sonho de Natal, inspirado em O Quebra Nozes. (Teatro municipal).

17/12 – Sábado – 14h e 19h – CIA de Dança de Jaguariúna – Um sonho de Natal, inspirado em O Quebra Nozes. (Teatro municipal).

18/12 – Domingo – 18h30 – Peça Um conto de Natal.

– 19h30 Natal com Dança com os alunos de dança da Escola das Artes. (Boulevard).

Redação: O Regional