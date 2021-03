Para evitar aglomeração, Saúde adota sistema de vacinação por agendamento em Mogi Mirim

A partir desta segunda-feira (8), a Secretaria de Saúde irá adotar o sistema de agendamento para a imunização contra a Covid-19 em Mogi Mirim. O agendamento é EXCLUSIVO POR TELEFONE. O objetivo é evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde e garantir mais agilidade e conforto à população.

Agendamento

A partir de hoje, 5, o agendamento já está liberado! Os idosos ou familiares responsáveis podem realizar os agendamentos através dos telefones (19) 3804-9749 ou 3806-5782, das 8h às 16h. No momento do agendamento é importante o munícipe ter em mãos o RG ou CPF, o Cartão SUS e/ou número do VIVER (prontuário).

A medida permitirá a aplicação dos imunizantes sem fila de espera e os postos de atendimentos não estão autorizados a fazer a vacinação por outra forma, sem ser por agendamento prévio.

No dia agendado para a aplicação da vacina é necessário levar documento com foto, Cartão do SUS e comprovante de endereço.