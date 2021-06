Para evitar colapso na Saúde, prefeitos decidem restringir circulação de pessoas das 19h às 5h da manhã

Para evitar um colapso no sistema de saúde da microrregião, os prefeitos de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Estiva Gerbi, em decisão coletiva, optaram por apertar o cerco no combate à pandemia da Covid-19.

Diante das altas taxas de ocupação hospitalar, a decisão foi limitar a circulação de pessoas das 19h às 5h da manhã, por 12 dias, iniciando neste sábado (19) e terminando na quarta-feira da outra semana (30). Este prazo pode ser estendido, caso haja descumprimento das medidas restritivas e as metas de controle das taxas de ocupação não sejam atingidas.

A decisão por medidas mais restritivas vai de encontro com uma Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 11 de Junho de 2021. Na nota, o Centro de Contingência destaca que “os indicadores atuais da pandemia não autorizam que grau menor de restrição seja adotado em nenhuma parcela do território estadual, sob o risco de prejudicar o planejamento das medidas de enfrentamento, até agora adotadas”.

A nota também é clara em relação aos municípios com taxa de ocupação superior a 90% – como é o caso de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira. “Nessas localidades, é recomendável que a circulação de pessoas entre 19h e 5h seja fortemente desestimulada”, destaca.

A nova restrição de circulação implica no não funcionamento das atividades econômicas e culturais no período determinado. Portanto, a regra vale para bares, restaurantes, supermercados, igrejas, feiras livres, lojas de conveniência, dentre outras atividades. Somente estão excluídos destas restrições, farmácias, postos de combustíveis, serviços médicos e hospitalares, serviços funerários e indústrias.

O delivery será permitido, sem restrições de horário. Drive Thru e Take Away, por sua vez, não estão autorizados. Outra determinação dos prefeitos da microrregião é a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, no mesmo período das 19h às 5h.

Para os prefeitos das quatro cidades, as restrições visam diminuir a transmissão do Coronavírus e, por consequência, controlar as altas taxas epidemiológicas registradas até o momento.

Atualmente, 93 municípios do Estado de São Paulo estão com taxa de ocupação hospitalar acima de 90%. Dentre eles, Mogi Mirim (100%), Mogi Guaçu (96,5%) e Itapira (95%).