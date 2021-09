PARCEIRAS DA PREFEITURA DOAM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Por meio de um evento beneficente, o Bar e Restaurante 8meia0 de Cosmópolis arrecadou 291 kg de alimentos que irão beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

Além dos alimentos, a empresa também arrecadou ração que serão revertidas para associações de Cosmópolis que lutam na causa animal. A primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Isabel Teixeira Felisbino esteve presencialmente recebendo as doações.

“Ótima notícia pessoal, por meio do 8meia0 recebemos uma grande doação de alimentos. Quero agradecer à todos os envolvidos que irão dar assistência as famílias mais vulneráveis do nosso município”, agradeceu Isabel.

Outra ação

A Carreta da Alegria também realizou uma ação solidária, onde as pessoas que participaram do passeio trocaram o ingresso por 1 kg de alimento. A ação, que arrecadou duas toneladas de alimentos, foi uma parceria com a Prefeitura de Cosmópolis por intermédio do vereador Élcio Amâncio.

As famílias em situação de vulnerabilidade que necessitam de cestas alimentares, devem procurar uma unidade do CRAS, órgão pertencente à Secretaria Municipal de Promoção Social.

Caso você necessite de cesta básicas, procure o CRAS mais próximo de sua residência.

– CRAS Novo Cosmópolis

Rua: Amphilophilo de Melo Albuquerque, 287 – Novo Cosmópolis – Fone: 3812-3867

– CRAS Andorinhas

Rua: Benedito Moraes Machado, 755 – Andorinhas – Fone: 3812-3856

– CRAS Jd. Cosmopolitano

Rua: Newton Amável da Silva, 173 – Jd. Cosmopolitano – Fone: 3812- 5245

Dúvidas sobre como doar alimentos podem ser respondidas pelo telefone da Secretaria de Promoção Social: (19) 3872-7275.