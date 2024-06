Parceria entre Prefeitura e paróquia desenvolve Projeto Sopão em Artur Nogueira

Ação acontecerá no salão de festas da Paróquia Santa Rita de Cássia, a partir do dia 4 de julho

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizará mais uma edição do Projeto Sopão Solidário. A ação terá início no dia 04 de julho, uma quinta-feira, às 18h, na Paróquia Santa Rita de Cássia. A iniciativa visa atender, além de pessoas em situação de rua, também as famílias que se encontram em situação vulnerável no município.

De acordo com a pasta, este é o terceiro ano em que o projeto será realizado na cidade. A ação deve acontecer até o dia 19 de setembro, toda quinta-feira, no mesmo local e horário. Aqueles que quiserem usufruir do sopão solidário devem comparecer ao salão, localizado na rua Bruno Carlstron 84, Jardim Planalto II.

Serviço

Sopão Solidário

Data: De 04 de julho a 19 de setembro, às quintas-feiras

Horário: 18h

Local: Salão Paroquial – Rua Bruno Carlstron 84, Jardim Planalto II