PARCERIA ENTRE PREFEITURA E SEBRAE LEVA “EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA” PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Sebrae-SP, vai oferecer “educação empreendedora” para os alunos da rede municipal de ensino. A novidade foi anunciada na última quarta-feira, 19 de fevereiro, durante o lançamento da rede “Ecossistema de Inovação”.

O acordo firmado entre a Prefeitura e o Sebrae-SP visa implantar a metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

Para que a metodologia possa chegar aos alunos, o Sebrae-SP vai capacitar todos os professores da rede municipal de ensino no próximo mês de março. Eles serão os responsáveis por trabalhar em sala de aula, a partir do mês de abril e ao longo do ano letivo, os conteúdos previstos pelo JEPP, que são voltados aos alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano.

O JEPP tem como objetivo criar um ambiente propício à aprendizagem para favorecer o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender. Tudo isso, por meio de atividades lúdicas. “Queremos dar a chance ao aluno de identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras”, destacou o gerente regional do Sebrae-SP, Nilcio Freitas.

O Prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis comemorou a confirmação do convênio com o Sebrae-SP. “Somos pessoas ajudando pessoas. Isso representa um avanço enorme na nossa educação, afinal, empreender é cada vez mais importante e necessário. É desde cedo que se aprende. Jaguariúna, como sempre, está de olho no progresso e no desenvolvimento”, disse o prefeito.

Grande incentivador dessa parceria, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues dos Santos, ressaltou que esse é um grande passo para o futuro. “Mostra que a Prefeitura está realmente preocupada no crescimento e na preparação dessas crianças. O mundo de hoje exige que as pessoas sejam criativas, inovadoras e, cada vez mais, independentes”.

