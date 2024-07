Parque Dom Pedro recebe Mundo Bita em uma aventura musical encantadora

A partir de hoje, as crianças poderão mergulhar no universo encantador das músicas no ‘Parque Brincar de Música do Mundo Bita’

Foto: Divulgação

O Parque Dom Pedro traz uma grande novidade para as crianças aproveitarem as férias escolares de julho em grande estilo. O ‘Parque Brincar de Música do Mundo Bita’, que estreia hoje (1º de julho), convida os pequenos a mergulharem no universo encantador das músicas mais conhecidas do Mundo Bita. São mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar.

A atração, localizada na Praça de Eventos Alameda, permanecerá no shopping até o final de agosto. Os ingressos estão disponíveis por R$40 para 30 minutos de pura diversão, com a opção de estender a aventura por apenas R$1 a cada minuto adicional. Para crianças PCD (Pessoa com Deficiência) a brincadeira é gratuita e dá direito a um acompanhante.

“Esta é mais uma atração inclusiva que trouxemos para que os visitantes do Parque Dom Pedro possam vivenciar momentos incríveis de muita diversão. O Mundo Bita é um fenômeno que encanta as famílias, sendo uma opção divertida e educativa para aproveitar as férias”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

No Parque Brincar de Música, as crianças passeiam por cenários reais das canções do Mundo Bita, como a alegre Fazendinha, o misterioso Fundo do Mar e o divertido Parque dos Dinossauros. Cada área é uma página de um conto musical para brincar e soltar a imaginação.

O espaço conta com piscinas de bolinhas que brilham em um arco-íris de cores, atividades sensoriais, como a pintura com tintas guache antialérgicas, e um mar de areia azul de verdade. A atração estará aberta todos os dias durante o horário de funcionamento do shopping e não possui limite de idade. Produzido pela Libre, a agência criativa e produtora do evento, e licenciado pela Mr Plot, detentora da marca Mundo Bita, essa aventura musical será repleta de momentos inesquecíveis.

Serviço – “Parque Brincar de Música do Mundo Bita” no Parque Dom Pedro

Data: 1º de julho a 31 de agosto

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos Alameda

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

Valores*: R$ 40,00 (primeiros 30 minutos) e R$ 1,00 por minuto extra

*Crianças PCD não pagam e tem direito a um acompanhante

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

