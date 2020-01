PARQUE DOS LAGOS TEM PIQUENIQUE LITERÁRIO “ECONIQUE” NESTE DOMINGO

Para você que quer fazer um passeio em família ou com os amigos neste domingo, dia 19, a programação do Festival de Férias tem uma opção diferente. A secretaria municipal de turismo e cultura organizou um Piquenique Literário – “Econique” que vai acontecer no Parque dos Lagos, em Jaguariúna.

A partir das 9h adultos e crianças vão poder participar de uma leitura saborosa e divertida. O evento contará com oficinas culturais, apresentações teatrais e musicais, contação de histórias, brinquedos infláveis e pintura de rosto.

A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, destaca os benefícios da leitura. “A nossa ideia é proporcionar o acesso à leitura através dos eventos que organizamos. Estão todos convidados a participar”, convidou a secretária.

Além do Piquenique Literário – “Econique” o Festival de Férias tem muitas outras atrações. Confira aqui.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira