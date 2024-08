Partidos têm 10 dias para oficializar seus candidatos a prefeito e vereador

Terminou o período das convenções partidárias e agora os partidos e coligações devem registrar na Justiça Eleitoral os nomes dos seus candidatos que irão concorrer aos cargos de prefeito e vereador nas eleições de outubro.

Os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar os nomes dos candidatos. Somente após esse registro a Justiça Eleitoral pode fazer a devida validação das candidaturas com base na Lei, avaliando se o candidato atende aos requisitos ou se será considerado inelegível por alguma inconformidade com a Lei Eleitoral.

Entre os requisitos previstos, está a obrigatoriedade de nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, cadastro na Justiça Eleitoral, domicílio eleitoral onde vai concorrer, ou seja, é obrigatório que o candidato more no município, e filiação partidária atualizada. Candidatos a vereador já devem ter 18 anos na data do registro. Para disputar o cargo de prefeito ou de vice-prefeito, a pessoa deve ter, no mínimo, 21 anos de idade até o dia da posse.

Estrangeiros não podem se candidatar. Analfabetos também não. Quem teve mandato cassado também será impedido pela Justiça Eleitoral. E quem for condenado em processo criminal em segunda instância também não pode ser candidato, impedido pela Lei da Ficha Limpa.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz

Foto: Marcelo Camargo\ Agência Brasil