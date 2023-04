Páscoa 2023: Cerca de 44 milhões de paulistas irão às compras de chocolate

Número de compradores é 6% maior em comparação com o mesmo período do ano passado

A Páscoa é sinônimo de alegria, celebração em família e chocolate. A data é marcada pelos presentes distribuídos a crianças, adultos e idosos através do doce feito de cacau mais tradicional do mundo; são ovos, bombons, trufas e sobremesas recheadas de muito chocolate.

De acordo com um levantamento feito pela CNDL/Brasil, em parceria com o instituto de pesquisas Offerwise e a FCDL-SP, o número de paulistanos dispostos a comprar alguma lembrança de páscoa subiu 6,4% em comparação com 2022, totalizando cerca de 44 milhões de possíveis compradores de ovos e afins.

Maurício Stainoff, presidente da FCDL-SP, destaca que o aumento ainda é um resquício do período de pandemia: “É tradicional do consumidor ir ao supermercado e vislumbrar aqueles corredores repletos de ovos de Páscoa, do chão ao teto, olhar as variedades e os preços. A exposição dos produtos aguça o desejo de compra; coisa que em época de lockdown não era possível”, comenta.

Dentro do grupo de compradores, as mulheres entre 35 e 49 anos são as mais interessadas em presentear no período, com 70,3% de intenção de compra; já os homens ficam atrás com 65%. Consumidores da classe A e B representam a maior força de consumo no período, cerca de 85%; já as classes C/D/E marcam 62,7% nas compras para a Páscoa.

O levantamento aponta que em média cinco produtos serão adquiridos no período, um a mais em comparação com o ano passado; metade dos entrevistados pretendem comprar ovos de chocolate industrializados, 45% bombons industrializados, 43% ovos de Páscoa artesanais ou caseiros, 30% barras de chocolate industrializados e 29% desejam bombons e barras de chocolate caseiros.

Entre as pessoas que serão mais presenteadas na Páscoa estão os filhos (57%), em segundo lugar as mães (39%), em seguida o cônjuge (37%) e por último os sobrinhos (32%). A média de valor para os presentes em chocolate deste ano é R$15 maior que em 2022, totalizando R$231 em compras.

Para as formas de pagamento, a pesquisa aponta que 75% dos consumidores pretendem pagar os chocolates à vista, com destaque para a modalidade de cartão de débito, com 42% de escolha; o PIX será utilizado por 35% das pessoas. Já 53% dos consumidores desejam parcelar as compras de Páscoa, esse método de pagamento pode ter em média até 4 parcelas, com destaque do cartão de crédito, que deverá ser utilizado por 32% dos clientes.

“A Páscoa é um excelente momento para movimentar o varejo no início do meio do ano. Desde o pequeno ao grande produtor ou varejista devem lucrar com o período”, finaliza Maurício