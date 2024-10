Mercado pet registra aumento em todas as 22 cidades da região de Campinas

Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna e Paulínia se destacam como as cidades com maior crescimento

O mercado pet é um dos setores que mais se expandiu nos últimos anos nas 22 cidades da região de Campinas, de acordo com pesquisa do Sebrae-SP. Este crescimento abrange desde pet shops e comércio de medicamentos veterinários até clínicas, hotéis e creches para pets.

Segundo o levantamento feito com base em dados da Receita Federal até março de 2024, houve um aumento no segmento em todas as cidades da região, com destaque para Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna e Paulínia.

“Em média, nossa região cresceu quase 100% nesse mercado. Cidades como Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna e Paulínia tiveram um aumento considerável, com crescimento que variou de 130% a 176%. Esse crescimento é excelente para a economia local e para a geração de empregos”, afirmou Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae-SP em Campinas.

O crescimento do mercado pet não é por acaso. O Brasil é o terceiro país do mundo em população de animais de estimação nos lares, conforme uma pesquisa da Quaest divulgada em julho passado. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que o país possui um total de 167,6 milhões de pets, sendo 67,8 milhões de cães e 33,6 milhões de gatos.

“Os números confirmam que o setor está em ascensão, não apenas na nossa região, que ganhou mais de 2,5 mil empreendedores nas 22 cidades da região, mas em todo o país. A projeção é de que o mercado continue a evoluir e crescer devido à demanda crescente a cada ano”, completa Freitas.

O Sebrae-SP oferece uma variedade de consultorias e cursos para microempreendedores e pequenos empresários do setor pet, além de conteúdos relevantes para o mercado. Acesse o site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp e saiba mais.