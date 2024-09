5º Feirão de Automóveis começa nesta sexta em Artur Nogueira

Com mais de 450 opções de veículos novos e usados, feirão acontece no Cinturão Verde até 15 de setembro

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o 5º Feirão de Automóveis. Com mais de 450 opções de veículos novos e usados, o evento começa nesta sexta-feira (06) e vai até o dia 15 de setembro, no Cinturão Verde, em frente à Câmara Municipal.

De acordo com a pasta, as lojas multimarcas de automóveis do município estão comprometidas em oferecer condições imperdíveis aos visitantes do feirão. Com horário de funcionamento estendido, das 8h às 18h, durante todos os dias do evento, os participantes têm ampla oportunidade de explorar as opções disponíveis e encontrar o veículo dos seus sonhos.

SERVIÇO

5º FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS

Data: 06 a 15 de setembro, das 8h às 18h

Local: Em frente à Câmara Municipal

Mais de 450 modelos de carros e motos