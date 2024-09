McLanche Feliz convida famílias a se divertirem com animais de Playmobil Wiltopia

Em nova campanha, McLanche Feliz e Playmobil Wiltopia se unem para trazer muita diversão e aprendizado em família! Desta vez, as caixinhas foram conquistadas pela vida silvestre e 10 miniaturas de animais encontrados ao redor do globo já estão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s de todo o Brasil.

A novidade é fruto da parceria entre o McLanche Feliz e a Playmobil, empresa alemã que recentemente lançou a linha ecológica de brinquedos Wiltopia. A novidade oferece aprendizado sobre o mundo animal e, aliada ao propósito do McLanche Feliz de oferecer momentos de qualidade entre pais e filhos, vai disponibilizar miniaturas que acompanham cartas de curiosidades com informações sobre os animais, para que os pequenos possam aprender enquanto brincam.

Da terra ao mar, os 10 brinquedos representam bichos de variadas espécies, encontrados nas mais diversas regiões do planeta e habitats. Os animais são o leão, a leoa, o orangotango, o lobo, o urso pardo de Kodiak, o tamanduá, o urso polar, o golfinho, o jacaretinga e a tartaruga verde, que podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

A novidade também está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares e a inclusão de mais vegetais e laticínios. Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.