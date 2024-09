Polícia apreende menores envolvidos em roubos de motocicletas na SP-340

Na noite de 7 de setembro, uma sequência de tentativas de roubo mobilizou as forças policiais na rodovia SP-340, próximo ao km 144, envolvendo dois indivíduos em uma motocicleta de alta cilindrada. Segundo informações, a primeira ação criminosa aconteceu quando os suspeitos tentaram abordar o condutor de uma motocicleta XRE. Ao perceber um dos assaltantes armado, o motociclista fugiu rapidamente, evitando o crime.

Alertada via COPOM, uma equipe policial foi imediatamente deslocada até o local da tentativa de roubo. Após patrulhar a região e não localizar os suspeitos inicialmente, os agentes retornaram à base, quando receberam a notícia de um segundo roubo, desta vez consumado, na mesma rodovia. A vítima foi um motociclista que conduzia uma Twister preta, tomada pelos mesmos indivíduos.

A partir da comunicação, foi informado que os criminosos avistaram a viatura e tentaram escapar por uma estrada de terra no bairro Rincão, em direção ao bairro Ressaca. Rapidamente, as equipes de apoio seguiram o rastro dos suspeitos.

Na estrada de terra, as autoridades conseguiram interceptar as duas motocicletas envolvidas no crime. Após uma tentativa de fuga, uma das motos foi parada, enquanto a outra foi abordada pela Guarda Civil Municipal (GCM), que participava da operação.

Na abordagem, os condutores foram identificados como menores de idade. Com um deles, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, além de uma pochete contendo dinheiro e pertences da vítima. A motocicleta CB 500F estava com os números de motor e chassis suprimidos, configurando um veículo roubado em um crime anterior, no dia 3 de setembro. A outra motocicleta, uma CB 250F, havia sido roubada instantes antes.

Ao serem questionados, ambos os menores admitiram a participação no roubo. As autoridades se deslocaram à residência de um dos suspeitos, onde encontraram um objeto conhecido como “micha”, utilizado comumente para furtos de motos. Com o apoio do guincho, os veículos foram levados ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde o delegado de plantão, formalizou o Boletim de Ocorrência.

Os menores infratores foram apreendidos e permanecem à disposição da justiça. Os veículos recuperados foram preservados pela Guarda Municipal até serem devolvidos aos proprietários.