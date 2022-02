Passageiros se abaixam para escapar de tiros no Rio de Janeiro

Nas primeiras horas da manhã, policiais militares entraram nas comunidades Cidade Alta, Pica-pau e Cinco Bocas, que fazem parte do Complexo de Israel , em Cordovil e Brás de Pina.

Segundo a PM, a ação desta quarta é uma resposta ao incidente na noite de terça (1º) na Cidade Alta, quando um adolescente foi baleado na cabeça depois que a mãe errou o caminho e parou na favela. O estado do jovem é grave.

A PM afirma que o objetivo da ação é a prisão de criminosos em flagrante e com mandados de prisão em aberto, a apreensão de armas e a desobstrução de vias da região.

Os passageiros de um ônibus tiveram que deitar no chão para escapar dos tiros em Cordovil — Foto: Reprodução/ TV Globo

Pessoas que estavam em um ônibus e em uma composição da Supervia tiveram que deitar no chão para escapar de tiros. Por segurança, a concessionária suspendeu a circulação de trens em parte do ramal Saracuruna — as viagens seguiam apenas entre Central e Penha.