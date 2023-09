PASSEIO CICLÍSTICO ‘LEBRÃO’ ATRAI FAMÍLIAS E AMANTES DO CICLISMO EM JAGUARIÚNA

Cerca de 400 pessoas participaram da 50ª edição do Passeio Ciclístico “Lebrão” de Jaguariúna neste domingo, dia 17 de setembro. Organizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, o evento fez parte das comemorações do aniversário de Jaguariúna e teve saída e chegada na Praça Umbelina Bueno, no Centro.

A pequena Ana Clara, de 1 ano e 11 meses, ganhou o prêmio de ciclista mais nova. José Ferreira, de 74 anos, recebeu a premiação como o ciclista mais velho, e Melissa venceu na categoria bicicleta mais enfeitada.

Os ciclistas percorreram 6,5 km pelas vias de Jaguariúna até o retorno ao ponto de partida.

Segundo a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, cerca de 100 ciclistas fizeram avaliação física no local realizada pelos professores do programa PROATIV+, da Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também esteve presente no evento com a Mini Cidade de Trânsito, onde as crianças puderam pedalar brincando e aprendendo as leis do trânsito.

Fotos: Ivair Oliveira